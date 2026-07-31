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Kaynak: AA

Kanada'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis olayın olası nefret suçu kapsamında gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Saldırının gerçekleştirildiği kentte bulunan Rahma İslam Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın önceki gece meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, cemaat üyelerinin içeride bulunduğu sırada iki kişinin araçtan cami binasına ateş açtığı, ardından bir cisimle binanın camlarını kırarak hasara yol açtığı ifade edildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polisin olayı "olası nefret suçu" kapsamında soruşturduğu kaydedildi.