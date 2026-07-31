Haftanın Konseri: Derinden Gelen Sesler

Yaklaşık 1600 yıllık geçmişe sahip Şerefiye Sarnıcı’nda düzenlenen “Derinden Gelen Sesler” konserleri, sarnıcın doğal akustiği, taş duvarları ve yer altı mimarisiyle bütünleşerek dinleyicilere tarihle iç içe benzersiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Bu hafta Barok döneminin büyüleyici ezgilerine ev sahipliği yapacak konserler, Şerefiye Sarnıcı’nın etkileyici atmosferinde 17. yüzyılın seçkin eserlerine hayat verecek.



Haftanın Tiyatrosu: Amadeus

Bir insanı deha yapan nedir? Bu dehanın gölgesinde kalmak ne hissettirir?

Bir tarafta olağan üstü yeteneği ile dünyanın en büyük bestecilerinden Mozart, diğer tarafta saray bekçisi Salieri…

Amadeus, bu soruların peşine düşüyor. Deha ile hırsın, hayranlık ile kıskançlığın içe içe geçtiği bu güçlü hikaye, insanoğlunun karanlık yönlerine ve zaaflarına ışık tutarak kendi içinde ki mücadeleyi gözler önüne seriyor.



Haftanın Filmi: Drama

Evlilik hazırlığında ki çiftin, beklenmedik bir gerçekle yüzleşmesiyle başlayan Drama; ilişkiyi ayakta tutan şeyin gerçekte ne olduğunu sorgularken, sevgi ve bağlılık kavramlarını da irdelemiş.

Zendaya ve Robert Pattinson’un başrollerini paylaştığı Kristoffer Borgli’nin yönetmen koltuğuna oturduğu Drama filmi sevdiğimiz insanı olduğu gibi mi görüyoruz, yoksa görmek istediğimiz haliyle mi? Sorusunu izleyicinin karşısına çıkartıyor.



Haftanın Sergisi: Yoko Ono: İçses ve İçyapı

Çağdaş sanatın en özgün ve sıra dışı isimlerinden biri olan Yoko Ono, “İçses ve İçyapı” sergisi ile izleyiciyi düşünce dünyasına davet ediyor.

Sanatçının; hafıza, hayal gücü, insan ilişkileri ve barış kavramları etrafında şekillenen eserleri seyredilmekten ziyade hissedilerek ve üzerine düşünülerek insanın iç dünyasında unuttuğu şeyleri gün yüzüne çıkartıyor.

