Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan Islamic Center of San Diego çevresinde silahlı saldırı paniği yaşandı. İlk belirlemelere göre olayda çok sayıda kişi yaralanırken, iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, ölen kişilerin polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen saldırganlar olduğunu duyurdu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve özel harekât ekibi sevk edildi.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Saldırının ardından cami çevresi güvenlik çemberine alınırken, bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. San Diego Polis Departmanı vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Yerel kaynaklar, olayın ardından cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve ekiplerin bölgede detaylı inceleme başlattığını aktardı. Yaralıların durumuna ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.