Bartın Amasra’da 2013 doğumlu bir kız çocuğuna yönelik gerçekleştirilen zincirleme cinsel istismar iddialarıyla ilgili yürütülen dev soruşturmada adalet mekanizması düğmeye bastı. 18 Nisan’da gelen ihbarla başlayan ve dijital delillerle derinleşen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İĞRENÇ TUZAK

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, mağdur çocuğun sosyal medya platformları üzerinden iletişim kurduğu şahıslar tarafından sistematik bir şekilde istismar edildiği belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin titiz çalışmaları ve dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, suça iştirak ettiği belirlenen geniş bir şebeke deşifre edildi.

33 KİŞİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Hazırlanan iddianamede, 10’u "Suça Sürüklenen Çocuk" (SSÇ) statüsünde olmak üzere toplam 36 şüpheli yer alıyor. Mahkemenin dosyayı kabul etmesiyle birlikte yargılama süreci resmen start alırken, dosyada halihazırda 9’u suça sürüklenen çocuk ve 24’ü yetişkin olmak üzere toplam 33 şüpheli tutuklu bulunuyor. 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN "ÜSTÜN YARAR" VE "GİZLİLİK" UYARISI

Olayın hassasiyeti nedeniyle en üst düzey koordinasyonla hareket ettiklerini vurgulayan Başsavcılık, şu önemli uyarıda bulundu:

"Başsavcılığımızca, mağdur çocuğumuzun korunması ve suçluların yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç kararlılıkla ve hassasiyetle takip edilmektedir. Mağdurun kimliğini deşifre edebilecek her türlü paylaşımdan kaçınılması, çocuğun üstün yararının korunması açısından büyük önem arz etmektedir."