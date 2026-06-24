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Kaynak: İHA

ABD'nin Texas eyaletinde pazar günü dikkat çeken bir kaza meydana geldi. Orange County'deki kazada 400 adet kovanı taşıyan bir kamyonun römorku devrildi. Kazanın ardından yaklaşık 24 milyon bal arısı bölgeye yayıldı. Olayda herhangi bir arı sokması veya ciddi yaralanma vakası bildirilmedi.

Orange County Acil Durum Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine evlerinde kalmaları uyarısı yapılarak, "Lütfen içeride kalın. Arı kovanları taşıyan 18 tekerlekli araç devrildi. Bölgede yoğun arı varlığı bulunuyor" denildi.

Acil durum yetkilileri, kazanın ardından bölgede yolları trafiğe kapattı. Ekipler, römorku boşaltarak, mümkün olduğunca çok kovanı kurtarmak için çalışma başlattı. Arıların bölgeden tamamen temizlenmesinin zaman alacağı aktarıldı. Yetkililer kovanların sahibini ise henüz tespit edemedi.