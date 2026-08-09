Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu maliyesinde şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni nesil bir mali yönetim altyapısını uygulamaya koydu.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) çatısı altındaki "Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi", riskli ve usulsüz harcamaları önceden saptayarak mali disipline katkı sunuyor.

Muhasebat Genel Müdürlüğü imzası taşıyan sistem; bütçe, ödeme, muhasebe ve raporlama gibi kritik süreçleri tek bir dijital platformda buluşturdu. 497 kamu kurumu, 95 bin harcama ve 4 bin muhasebe biriminin bağlı olduğu yapı, 400 bine yakın kullanıcıya hizmet veriyor. Platform üzerinden her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe işlemi, 18 milyon ödeme emri, 3 milyon maaş hesabı ve milyonlarca elektronik belge güvenli biçimde işleniyor.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsiz harcama riski tespit edilerek önleyici denetim mekanizması güçlendirildi. Dijitalleşme sayesinde 2025-2026 yıllarında yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlandı ve 5 bin tona yakın karbon emisyonunun önüne geçildi. Çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka alanında birincilik elde etti.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, veriye dayalı karar alma mekanizmalarını güçlendiren modern bir altyapı kurduklarını vurguladı. Sistemin uluslararası alanda da takip edildiğini aktaran Şimşek, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yapay zeka ve ileri analitik kullanımını yaygınlaştırarak şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir kamu mali yönetimi hedeflerini sürdüreceklerini bildirdi.