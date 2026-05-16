Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıf Haftası Programı’nda yaptığı konuşmada, “Bir emanet olan bu kültürü korumak, mana ve değerler evrenini yaşatmak, gelecek kuşaklara bırakmak hepimiz için kritik önemdedir. Milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Erenköy Cemaati’nin yeni bir vakıf kurması dikkat çekti. Cemaatin, 30’dan fazla ülkede 135 eğitim kurumu bulunan Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilirken, gençlerin inançlı ve kültürel açıdan donanımlı yetiştirilmesi amacıyla Hacaloğlu Vakfı kuruldu.

2 MİLYON TL’LİK VAKIF

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberine göre, 2 milyon TL mal varlığıyla kurulan Hacaloğlu Vakfı’nın kurucuları arasında Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran ve ailesi yer aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan vakıf senedinde kurucular arasında Öztürk Oran’ın yanı sıra eşi Birsen Oran ile kızları Nafiye Burcu Misilli ve Rabia Oran Tapar’ın isimleri bulundu.

YÖNETİMDE AİLE ÜYELERİ YER ALDI

Vakıf senedinde yer alan yönetim kurulunda ise Oran ailesinin damadı Mehmet Misilli’nin görev aldığı görüldü. Erdoğan’ın vakıf kültürüne yönelik mesajlarının ardından kurulan vakıf, kamuoyunda dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.