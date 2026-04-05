Meclis Başkanı Theodore Datouo, parlamentodaki ana oturumda yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının oluşturulmasını öngören anayasa değişikliğinin parlamento tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal Meclis ve Senato’nun ortak oturumunda yapılan oylamada anayasa değişikliği 200 oyla kabul edildi. 18 red oyu verilen oylamada 4 de çekimser oy kullanıldı.



Kabul edilen düzenlemeye göre, cumhurbaşkanı tarafından atanacak bir cumhurbaşkanı yardımcısı görev yapacak.

Cumhurbaşkanının ölümü, istifası veya görevini yerine getirememesi halinde ise yardımcısı doğrudan görevi devralarak mevcut görev süresini tamamlayacak.

Hükümet yetkilileri düzenlemenin, devlet yönetiminde sürekliliği sağlamak ve olası bir yönetim boşluğunu önlemek amacıyla hazırlandığını ifade ediyor.

Muhalefet partileri ise değişikliğe tepki göstererek, cumhurbaşkanı yardımcısının seçimle değil atamayla belirlenmesinin demokratik meşruiyeti zayıflattığını ve bu düzenlemenin seçim yapılmadan iktidarın belirli isimlere devredilmesine imkan tanıyabileceğini ileri sürüyor.

Kabul edilen anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Paul Biya’nın yasayı 15 gün içinde onaylaması gerekiyor.

1982'den bu yana ülkeyi yöneten 93 yaşındaki Biya, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri konumunda bulunuyor.