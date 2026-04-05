Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Petrol fırladı, bitcoin direnci zorluyor altın ve gümüşte rüzgar tersine mi dönüyor? İşte piyasalarda son durum

Piyasalarda haftalık kapanışın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. Dolar ve euro yatay seyrederken; Bitcoin 66.893 dolardan işlem görüyor. Altın ons bazında 4.677 dolarda kalırken, Brent petrol 109 dolara yükseldi. İşte piyasalardaki son durum.

Hava Demir Hava Demir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Piyasalar nisan ayının ilk haftasını oldukça hareketli tamamladı. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik verilerin etkisiyle özellikle emtia grubunda yukarı yönlü bir ivme gözleniyor.

1 11
Altın Fiyatlarında Hafta Sonu Rakamları
Yatırımcının "güvenli liman" talebi, iç piyasada altın fiyatlarını rekor seviyelerde tutmaya devam ediyor. Önceki güne oranla yatay seyir izleyen güncel rakamlar şöyle:

2 11
Gram Altın: 6.704,43 TL

3 11
Yarım Altın: 23.125,00 TL

4 11
Altın (Ons): 4.677,50 Dolar

5 11
Çeyrek Altın: 11.631,00 TL

6 11
Euro/TL Bugün Ne Kadar? Euro/TL: 51,57 TL bandından güne başladı.

7 11
Bitcoin (BTC) Bugün Ne Kadar?

Bitcoin: 67 bin dolar direncini zorlamaya devam eden lider kripto para, anlık 66.893 dolar seviyelerinde.

8 11
Dolar/TL Bugün Ne Kadar?

Dolar: Önceki günlerdeki kademeli artış sonrası 44,47 TL seviyesinde dengelendi.

9 11
Gümüş Bugün Ne Kadar?

Gümüş: Önceki günlere oranla kar satışlarıyla karşılaşarak 119 TL bandına çekildi.

10 11
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?

Brent Petrol: Jeopolitik risklerin tetiklemesiyle önceki güne göre %7,78 gibi sert bir yükseliş kaydederek 109 dolara ulaştı.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro