Kalyon Kültürden yapılan açıklamaya göre, sanatçı Ali Uslu'nun seramikten yaptığı 200 çift çocuk ayakkabısı ve iki tablodan oluşan sergi, "Kalanlar" başlıklı Filistin sergisinin devamı niteliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, Filistin halkına destek olmak amacıyla geçen aralık ayında Kalyon Kültür'de "Kalanlar" başlıklı sergiyi hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız 'Sessiz Ayakkabılar' sergimizle Filistin halkının onurlu mücadelesine destek vermeye devam ediyoruz. Savaşın en ağır faturasını her daim çocuklar ödüyor. Filistin'de son 2 senede tüm insanlığın gözleri önünde 20 binden fazla çocuk öldürüldü. On binlerce çocuk annesiz, babasız bırakıldı. Bana göre burada, susturulmuş çocuk seslerinin önünde insanlığın yoklamasını yapıyoruz.

Çocuk ayakkabısı bize, oyunu, okulu, eve dönüşü, bayram sabahlarını hatırlatır. Ancak burada yarım bırakılmış çocukluğu ve eve dönemeyenlerin izini hatırlatıyor. Bizler hatırladıkça, gök kubbeyi sağır eden sessizliğin vicdanların sesiyle yükseleceğine ve Gazze'nin üstüne çöken karanlığın aydınlığa dönüşeceğine inanıyoruz."

"Amacım, Gazze'deki masum çocukların seslerini duyurabilmektir"



Sanatçı Ali Uslu da Filistin'de yaşanan acıya dikkati çekerek, "Gazze'de yaşananlar sadece bölgesel sorun değil, aynı zamanda küresel bir endişe kaynağı ve insanlık için vicdan sınavıdır. 21. yüzyılda maalesef ki insanlık onuru yerle bir olmuştur. Bir sanatçı olarak amacım, Gazze'deki masum çocukların seslerini duyurabilmektir. Çünkü zulme karşı sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Çağımız güçlünün zayıfı ezdiği bir zaman dilimidir. 'Sessiz Ayakkabılar' sergisi de bu sesin yankısıdır." değerlendirmesini yaptı.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora ise Uslu'nun Gazze'de hayatını kaybeden çocukların gerçek hikayesinden yola çıkarak yokluk ve hafıza üzerine düşündüren güçlü bir görsel dil kurduğuna işaret ederek, "Resimler ve özellikle ayakkabılar, geride kalan izleri ve yarım kalmış hayatları hatırlatan güçlü bir imgeye dönüşüyor. Sergi, bireysel kaybı görünür kılarken, aynı zamanda Gazze'de yok olan sayısız insanın bıraktığı büyük boşluğu da düşündürüyor. Bu çalışmalar, izleyiciye yeni bir söylem sunmaktan ziyade güçlü bir hatırlatıcı işlev görüyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.