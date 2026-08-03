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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde akşam saatlerinde kahvehanede oturan vatandaşlar, içeri aniden giren kanatlı bir hayvanla şaşkınlık yaşadı.

İlk anda kuş olduğu düşünülen hayvanın masaya konmasının ardından bunun yarasa olduğu anlaşıldı.

CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Kahvehanedekiler bir süre yarasayı izlerken, o anları cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Köy sakinleri, ilk kez bir yarasayı bu kadar yakından görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Köy sakinlerinden Gaffar Kıtay, yaşadıkları anları şu sözlerle anlattı:

"Akşam kahvede oturuyorduk, o sırada içeri kanatlı bir şey girdi. Sonra masaya kondu. Bir baktık ki yarasa. İlk defa yakından yarasa gördüm. Arkadaşlar da toplandı, onlar da ilk kez bu kadar yakından gördüler. Daha önce sadece filmlerde görüyorduk."

ZARAR VERMEDEN DOĞAYA BIRAKTILAR

Vatandaşlar, yarasaya zarar vermeden güvenli şekilde yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı. Serbest bırakılan yarasa kısa süre sonra uçarak gözden kayboldu.

Köyde ilginç anlara sahne olan olay, hem kısa süreli paniğe hem de vatandaşların merak dolu anlar yaşamasına neden oldu.