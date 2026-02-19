İngiltere’nin Nottingham kentinde yaşayan 29 yaşındaki Sophie Downing, Noel’de hediye edilen 10 sterlinlik 200 Degrees Coffee kartını kullanmak üzere kafenin yolunu tuttu. Flying Horse Walk’taki şubede Matcha Latte siparişi veren Downing, ödeme sırasında kasada görünen rakamla şaşkına döndü.

Hesapta tam 63 katrilyon sterlin yazıyordu. Yani 63 rakamının yanında 15 sıfır yer alıyordu.

ELON MUSK’IN SERVETİNİ KATLADI

Ekrana yansıyan tutar, dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk’ın servetinin yaklaşık 100 bin katına denk geliyor. Hatta söz konusu rakam, küresel ekonominin toplam büyüklüğünü dahi geride bırakacak seviyede.

Kasiyerin de gördüğü bakiye karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtilirken, Downing o anları “Gerçekten çok komikti. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Görevlinin yüz ifadesi ‘Bu da ne?’ der gibiydi” sözleriyle anlattı.

'DALGA GEÇMEK İSTEMİYORUM'

Kendi güzellik salonunu işleten Downing, birkaç gün sonra kartı yeniden denediğinde bakiyenin aynı şekilde göründüğünü söyledi. Ancak durumu fırsata çevirmeyi düşünmediğini vurguladı.

“İstesem gidip raftaki her şeyi alabilirim ama dalga geçmek istemiyorum. Muhtemelen barkod yanlış okutuldu” diyen Downing, yaşananları esprili bir anı olarak değerlendirdi.

Kahve zinciri 200 Degrees Coffee ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan söz konusu astronomik bakiye yalnızca ilgili zincirde geçerli olduğundan, Downing’in “serveti” kâğıt üzerinde kaldı.