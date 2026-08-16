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Kahve Dünyası ile Türkiye'nin en büyük kakao üreticisi Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Cesur girişimciliğiyle iş dünyasının sıra dışı ve sevilen önde gelen isimlerinden olan Altınkılıç, Forbes'ın 'En zengin 100 Türk' listesinde yer almıştı.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgilere göre; Birol Altınkılıç, doğum günü kutlaması için ailesiyle beraber gittiği Fransa'daki Monaco Prensliği'ne bağlı Monte Carlo'da kalp krizi geçirdi ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİROL ALTINKILIÇ KİMDİR?

Birol Altınkılıç, 1992 yılında kurulan Altınmarka Gıda ve popüler zincir Kahve Dünyası dahil olmak üzere sekiz şirketi bünyesinde barındıran Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanydı. Altınkılıç, 500 milyon dolarlık servetiyle 2020 yılında Forbes'ın 'En zengin 100 Türk' listesine girmişti.

Altınmarka, 1994 yılından bugüne günümüze kadar hem Türkiye hem de dünyadaki çikolata, ilaç ve kozmetik üreticileri için kakao üretti. Kahve Dünyası markasını da içinde barındaran Altınmarka Grubu, Nestle, Ferrero gibi birçok ünlü çikolata üreticisinin de en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.