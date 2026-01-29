Uzmanlar, bu besinin içerdiği özel antioksidanların sindirim sisteminden bağışıklığa kadar geniş bir yelpazede onarıcı etki sunduğunu ifade etti.

Beslenme alışkanlıklarının kronik hastalıklar üzerindeki etkisini inceleyen uluslararası bilimsel çevreler, yulafın biyokimyasal yapısına dair çarpıcı veriler paylaştı. Özellikle içeriğindeki "Avenanthramide" adı verilen nadir antioksidan grubunun, damar sertliğini önlemede ve hücre yenilenmesini hızlandırmada kritik rol oynadığı belirtildi.

Yapılan güncel klinik çalışmalar, kahvaltıda düzenli yulaf tüketiminin vücuttaki enflamasyon seviyelerini sadece 48 saat içerisinde stabilize etmeye başladığını ispatladı.

Uzmanlar, bu besinin içerdiği özel bileşenlerin sindirim sisteminden bağışıklığa kadar geniş bir yelpazede onarıcı etki sunduğunu ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER VE HÜCRESEL ONARIM

Harvard Kamu Sağlığı Okulu tarafından yürütülen geniş kapsamlı meta-analizler, tam tahıllı besinlerin özellikle sabah saatlerinde tüketilmesinin metabolik hızı optimize ettiğini ortaya koydu.

Araştırmada, yulafta bulunan çözünür lif beta-glukanın, bağırsak mikrobiyotasını hızla düzenleyerek bağışıklık yanıtını güçlendirdiği saptandı.

Katılımcıların sadece iki gün gibi kısa bir sürede kan şekeri dalgalanmalarında azalma ve enerji seviyelerinde dengelenme yaşadıkları kaydedildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Christopher Gardner, yulafın kolesterol ve insülin direnci üzerindeki hızlı etkisine dikkat çekti.

Gardner, "Yulaf sadece bir karbonhidrat kaynağı değil; sindirim sistemindeki dost bakterileri besleyen bir yakıttır. İki günlük düzenli tüketim bile vücudun savunma mekanizmalarında ölçülebilir bir değişim başlatmaktadır" şeklinde konuştu.

Bir diğer önemli isim, Londra King's College’dan beslenme uzmanı Prof. Dr. Tim Spector, kişiselleştirilmiş beslenme üzerine yaptığı çalışmalarda yulafın önemini vurguladı.

Spector, yulafın lif yapısının bağırsak sağlığı üzerindeki etkisinin tahmin edilenden çok daha hızlı devreye girdiğini ve bu durumun genel iyilik halini doğrudan desteklediğini belirtti.