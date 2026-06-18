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15 Nisan'da Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği katliamla 10 kişiyi öldüren, 13 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli'nin İngiltere ve Belçika'da bağlantıları ortaya çıktı.

Mersinli'nin İngiltere'deki bağlantısı da Maraş saldırısından esinlenerek katliam yapmak istedi, ancak başarılı olamadı.

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Kahramanmaraş okul katliamına ilişkin ayrıntıları yazdı. Saymaz'ın yazısı şöyle:

Konata Izumi

İsa Aras Mersinli, katliam için evden çıkarken cep telefonunda yüklü Telegram programında 'Konata Izumi' adlı grupta görüntülü sohbet ve canlı yayın açıyor.

Konata Izumi, Japon anime dünyasının tanınmış serilerinden 'Lucky Star'ın baş kahramanının adı. Mersinli, 'Discord' platformunda 'Konata Herself' adıyla paylaşımlar yapıyordu.

Neyse…

Katliam gününe dönelim.

Mersinli, telefonunu sol elinde tutarak, apartmandan çıkıyor ve okula yürüyor. Bu anlar MOBESE kameralarına yansıyor.

Mersinli, okulda önce erkekler, sonra kızlar tuvaletine giriyor. Üzerinde Fenerbahçe amblemi bulunan çantasında getirdiği beş silahı çıkarıp tuvaletteki masaya koyuyor.

Görüntülü sohbet açtığı telefonunu koridorda kalorifer peteğinin üzerine yerleştirip çocukların teneffüse çıkmasını bekliyor.

O anda, üst kattaki tuvalet arızalı olduğu için alt kattakine inen ve şakalaşarak yürüyen iki kız çocuğuna ateş ediyor. İlk cinayet bu şekilde gerçekleşiyor.

Milletvekillerine sunulan raporda şu ifadeler yer alıyor:

“Evden çıkışından olayın gerçekleştiği ana kadarki süre boyunca telefonu tutuş şeklinden ve kulaklık takmasından sohbet-görüntülü sohbet, canlı yayın yapmış olabileceği…”

Mersinli'nin telefonunda yapılan dijital incelemede, “Konata Izumi isimli Telegram hesabı üzerinden saldırı gerçekleştirmeden önce görüntülü grup sohbeti açtığına dair dijital izlere” raslanıldı.

Belçika'da 15 yaşında bir çocuk izledi

Görüntülü sohbete bağlanan hesapların temini için Telegram'la yazışma yapıldı.

Belçika'ya ait IP adresinden bağlanıldığı belirlendi.

Belçika makamları ile irtibat kuruldu.

IP adresinin Arnavut asıllı 1977 doğumlu Petro Prıftı'ye ait cep telefonu numarasıyla ilişkili olabileceği saptandı. Prıftı, yakalandı. Prıftı'nın 2011 doğumlu oğlu Xhonathan'ın da telefonu kullandığı anlaşıldı. Çocuğun iki haftadır okula gitmediği ve yakalanmasına çalışıldığı ifade ediliyor.

Bu, Mersinli'nin iki yurt dışı bağlantısında ilki.

İkincisi, İngiltere'den.

Okulunun krokisini gönderdi

Mersinli'nin telefonunda yapılan incelemede katliamdan iki üç gün önce bir İngiliz çocuktan mesaj aldığı ortaya çıktı.

Okulunun krokisini Mersinli'ye yollayan İngiliz, “Ben de burada yapmak istiyorum. Bana tavsiyelerde bulun” diye yazdı.

Ankara'nın bilgi vermesi üzerine çocuk ülkesinde herhangi bir saldırıya girişmeden yakalandı.

Mersinli'nin Belçika ve İngiltere'deki çocuklarla savaş oyunlarında tanışıp arkadaş olduğu belirtiliyor.