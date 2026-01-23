Üniversitelerdeki ‘adrese teslim’ akademik kadro ilanlarının, liyakat ve şeffaflık ilkelerine aykırı atamalara yenileri eklenmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde ilan edilen kadroda; “Eğitim Fakültesi lisans mezunu olup, Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak. Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Planlama Eğitimi ile İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. Belgelendirmek kaydı ile Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl iş deneyimine sahip olmak.” şartı arandı.

Üniversitelerde on yıl iş tecrübesi aranması ve sertifika şartlarından dolayı söz konusu ilana yalnızca 1 (bir) kişinin başvurabildi. Söz konusu kadroya, Üniversite Genel Sekreteri kadrosunda görev yapan kişinin başvurduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Edip Üzen sosyal medya hesabından duruma sert çıktı. Üzen, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan'a çağrıda bulunarak, ilgili akademik personel alımınıyla ilgili ileride doğabilecek idari, cezai ve hukuki yaptırımları değerlendirerek kararı bir kez daha gözden geçirmesi önerisinde bulundu.

"İlgili mevzuata göre üniversite genel sekreterleri yükseköğretim kurumlarında idarenin başı fonksiyonunda olup, karar alma süreçlerinde son derece etkindir.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünün, ilgili akademik personel alımını ileride doğabilecek idari, cezai ve hukuki müeyyideleri değerlendirmek suretiyle bir kez daha gözden geçirmesi isabetli olacaktır." ifadelerini kullandı.