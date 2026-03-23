Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüketiciyi bilgilendirme amacıyla hazırlanan düzenlemeye göre, işletmeler müşterilere sundukları ürünlerin temel bileşenlerini, enerji değerini, alerjen içeriklerini ve ürünlerde alkol ya da domuz türevi bileşen bulunup bulunmadığını açık şekilde belirtecek.

İşletmeler ürünlerin şu bilgileri net bir şekilde sunacak:

Temel bileşenler (içerik listesi)

Enerji değeri (kalori miktarı)

Alerjen içerikler

Ürünlerde alkol veya domuz türevi bileşen bulunup bulunmadığı

Bu bilgiler, tüketicilerin sağlık durumlarına, diyet tercihlerine ve alerji risklerine göre daha bilinçli seçim yapmasını amaçlıyor.

BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAK?

İşletmeler bilgilendirmeyi şu yöntemlerden biriyle gerçekleştirebilecek:

Basılı menü

Pano veya tabela

Broşür

Dijital ekran

QR kod (QR kod kullanan işletmelerin müşterilerin erişimini kolaylaştıracak şekilde yönlendirme yapması zorunlu)

UYUM SÜRECİ KADEMELİ OLACAK: TARİHLER NETLEŞTİ

Düzenlemenin uygulanması kademeli olarak gerçekleşecek. İşte işletmelere tanınan son tarihler:

Ulusal zincir restoranlar: 1 Temmuz 2026’ya kadar tam uyum sağlamak zorunda.

Aynı ilde üç ve üzeri şubesi bulunan işletmeler: 31 Aralık 2026’ya kadar.

Diğer işletmeler (bağımsız kafe, restoran vb.): İçerik bildirimlerini 31 Aralık 2026’ya kadar, kalori bildirimlerini ise 31 Aralık 2027’ye kadar menülerine ekleyecek.

SEKTÖRDE DÖNÜŞÜM: DAHA ŞEFFAF VE SAĞLIK ODAKLI MENÜLER

Yeni tebliğ, kafe ve restoran sektöründe menü standartlarını kökten değiştirecek. Tüketiciler artık yemek sipariş ederken kalori, alerjen ve içerik bilgilerine kolayca erişebilecek. Elips Haber’in aktardığına göre, Bakanlık yetkilileri düzenlemenin temel amacının tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapmasını sağlamak olduğunu vurguluyor. Sektör temsilcileri de hazırlıklara başladıklarını belirtiyor. Bu değişiklik, hem tüketici sağlığını koruma hem de sektörde şeffaflığı artırma yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.