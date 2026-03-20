Orta Doğu’da süren savaşın enerji piyasalarına etkisi büyürken, Mısır’da elektrik tüketimini azaltmaya yönelik yeni tedbirler devreye alındı. Artan yakıt maliyetleri nedeniyle alınan karar kapsamında, ticari işletmelerin çalışma saatlerine sınırlama getirildi.

Başbakan Mustafa Medbuli’nin açıkladığı düzenlemeye göre, 28 Mart’tan itibaren alışveriş merkezleri, restoranlar ve perakende işletmeleri hafta içi saat 21.00’de kapanacak. Hafta sonları ise kapanış saati 22.00 olarak uygulanacak.

Uzmanlar, gece hayatının yoğun olduğu ülkede bu saatlerin birçok tüketici için erken sayılabileceğine dikkat çekiyor.

DİĞER KISITLAMALAR DA DEVREDE

Yeni uygulama yalnızca işletmelerle sınırlı kalmayacak. Enerji tasarrufu kapsamında ışıklı reklam panolarının kapatılması ve kamu aydınlatmasının asgari seviyeye düşürülmesi planlanıyor.

Ayrıca birçok kamu kurumunun saat 18.00’de kapanması öngörülürken, hem kamu hem de özel sektörde haftada bir veya iki gün uzaktan çalışma modelinin de gündemde olduğu belirtildi.