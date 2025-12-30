2021 yılında Başakşehir’den Beşiktaş’a transfer olan Mert Günok, yetiştiği takım olan Fenerbahçe’ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ise 27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırdığı takdirde Mert Günok’a teklif sunacak.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş formasıyla 130 maça çıktı, bu süreçte kalesinde 153 gol gören milli kaleci, 38 maçta da kalesini gole kapattı. 36 yaşındaki Mert Günok, Beşiktaş’ın ligin 7. haftasında alınan 1-2'lik Gençlerbirliği yenilgisinden sonra forma şansı bulamadı.