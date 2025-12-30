Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

O silahlar o eve bir gecede girmedi

Kahraman polisimiz, Türkiye’yi kan gölüne çevirmek için fırsat kollayan gözü dönmüş IŞİD’li teröristlerle 8 saat süren çatışmaya girdi. 6 terörist öldürüldü ancak 3 şehit verdik. Güvenlik önlemleri ise tartışmalara neden oldu

ÇOCUKLAR CANLI KALKAN

Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşı öncesi artan ihbarların üzerine IŞİD hücre evine operasyon düzenledi. Gece 02.00'de polislerin eve doğru bir hamle içerisinde olduğunu gören teröristler tarafından açılan ateş ile emniyet güçleri ve teröristler arasında saatler süren bir çatışma başladı. IŞİD'li teröristler küçük çocukları polis ekiplerine karşı canlı kalkan olarak kullandı.

9 DA YARALIMIZ VAR

Özel Harekat Polislerinin de sonradan dahil olduğu çatışmalar sabah 9.45’e kadar sürdü. 6 teröristin öldürüldüğü olayda teröristlerin bulunduğu evdeki 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çatışmada, kahraman polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. 5 IŞİD şüphelisi de gözaltına alındı.

TÜRK VATANDAŞI TEPKİSİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya da teröristlerin Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Bunun üzerine sosyal medyada tepki oluştu. Paylaşımlarda "Önüne gelene Türk vatandaşlığı verilirse olacağı budur" yorumları yağdı. Vatandaşlık verilerek terörist ithal etmenin ihtimal dışı olmadığı yorumları dikkat çekerken iktidarın bu konudaki uygulamaları da sert dille eleştirildi.

KÖKLÜ ÖNLEMLER ALINMALI

CHP’li Gökhan Günaydın da, “Öldürülen IŞİD’liler Türk vatandaşı olsa da bunların yabancı bağlantılarının ortaya çıkarılması önem taşıyor. Türkiye, güvenlik konseptini tümüyle yeniden gözden geçirmek ve köklü önlemler almak zorundadır” derken, CHP’li Murat Emir de "O ev, bir günde o hale gelmedi. O silahlar oraya bir gecede girmedi. Bunu nasıl ıskaladınız?" dedi.