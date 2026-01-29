Günlük yaşamda pek çok kadın tarafından hijyenik bir problem veya geçici bir enfeksiyon olarak nitelendirilen vajinal koku değişimlerinin, aslında hayati bir riskin işareti olabileceği saptandı.

Rahim ağzı (serviks) kanserinin en az bilinen ancak en ayırt edici semptomlarından biri olan bu durumun, doku kaybı ve tümörün yayılma süreciyle doğrudan bağlantılı olduğu belirlendi.

Vajinal akıntıda meydana gelen alışılmadık koku değişimleri, basit bir enfeksiyonun ötesinde rahim ağzı kanserinin erken evre belirtisi olarak kabul edildi.

Uzmanlar, geçmeyen ve kötüleşen kokuların sinsi ilerleyen tümörlerin habercisi olabileceği konusunda kadınları uyardı.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Yapılan klinik araştırmalar, ileri evre rahim ağzı kanseri vakalarında hücre ölümü (nekroz) sonucu ortaya çıkan spesifik bir kokunun varlığını kanıtladı.

Tıbbi literatürde bu durum, kanserli hücrelerin hızla çoğalırken sağlıklı dokuların beslenmesini bozması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan anaerobik bakterilerin artışıyla açıklandı.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Mayo Clinic Onkoloji Bölümü’nden Dr. Maryann Quaife, bu tür semptomların asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Dr. Quaife, "Vajinal kanama kadar belirgin olmayan ancak süreklilik arz eden kötü koku, vücudun anormal bir hücre bölünmesine karşı verdiği bir alarmdır. Bu durumu sadece antibiyotiklerle baskılamaya çalışmak, kanserin teşhisini geciktirebilir" şeklinde konuştu.

Londra Kraliyet Koleji Hastanesi Jinekoloğu Dr. Edward Morris ise erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Morris, "Kadınların vücutlarını tanımaları ve koku profilindeki keskin, metalik veya çürük benzeri değişimleri profesyonel bir yardım alarak netleştirmeleri gerektiğini" ifade etti.

TEŞHİS SÜRECİNDE KRİTİK ADIMLAR

Uzmanlar, kokuya eşlik eden düzensiz kanamalar veya cinsel ilişki sonrası ağrıların tabloyu daha ciddi hale getirdiğini kaydetti.

Düzenli olarak yapılan Smear testlerinin ve HPV taramalarının, koku gibi belirsiz semptomlar henüz ortaya çıkmadan hastalığı yakalayabildiği vurgulandı.