Kaynak: AA

Kadın hentbolunda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Bursa ekibi, geçen sezon Türkiye'de mücadele ettiği bütün kulvarları şampiyonlukla tamamlayarak önemli bir başarıya ulaştı.

Avrupa arenasında da başarılı sonuçlara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası yarı final serisinde turnuvaya veda etti. Bursa temsilcisi, yeni sezonda da aynı başarıları tekrarlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

"BU SENE AMACIMIZ HIZLI OYUN"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Savaş Yüksek, AA muhabirine, bu sezon hazırlıklarına geç başladıklarını ve buna rağmen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda final oynadıklarını söyledi.

Takım oyuncularının geçen sezona göre neredeyse yarısının ayrıldığını ve yeni oyuncularla yollarına devam ettiklerini belirten Yüksek, "Bu sene amacımız hızlı oyun, cezayı kesip dönen, iyi savunma yapan bir takım oluşturmak. Daha yolun çok başındayız." dedi.

Yüksek, maç oynadıkça ritim kazanacaklarını ve performansı sahaya daha iyi yansıtmaya başlayacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Takımdaki arkadaşların hepsi çok hırslı. İyi bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hepsi kendi düzeyinde iyi olan sporcular. Aynı zamanda yurt dışından gelen sporcularımız da kendi milli takımlarında oynayan sporcular. Biraz zamana ihtiyacımız var. Önümüzde Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluk kupası var. Biz ikisine de talibiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Amacımız sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alarak başlamak ve 3'te 3 yapmaktı. Bir tanesi gitti, kaldı geriye iki kupa. Şu an iki kupaya da talibiz. Almak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"İKİ KUPAYI DA ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Takım kaptanlarından Fatma Ay Babur, yeni sezon çalışmalarının güzel ve verimli geçtiğini dile getirdi.

Antrenmanların güzel ve akıcı geçtiğini ifade eden Fatma Ay, şunları kaydetti:

"Birbirimize alışma süreci biraz uzun sürdü gibi. Takım arkadaşlarımızdan değişenler oldu ve adaptasyon konusunda ufak bir sıkıntı yaşadık. Herkes birbiriyle arkadaş ve iyi anlaşıyor. Bunu da aşacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaybettik ama Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu hedefimiz devam ediyor. İki kupayı da alacağımızı düşünüyorum. Bu yönde de çalışmalarımız çok güzel ilerliyor. "

Takım kaptanlarından Cansu Akalın da yeni bir yapılanma içinde olduklarını ve adaptasyon süreci geçirdiklerini söyledi.

Bunu aşmak için çalışmaları yoğun şekilde yaptıklarını belirten Cansu, "Takımdaki herkes kenetlenmiş durumda. Geçen seneye göre kadroyu kıyaslayamayız tabii ki. Daha iyi ve daha dinamik bir takımız. Bunu maçlarda da göstermek istiyoruz. Takım olarak iki kupayı almak istiyoruz." diye konuştu.