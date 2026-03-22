İstanbul Fatih'te göre 1 çocuk annesi 29 yaşındaki Semanur Algül, bir süredir anlaşamadığı eşi H.A. (30) tarafından öldürüldü. H. A., eşini öldürdükten sonra evde yangın çıkardı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sonrası bulunan Algül'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli eşi H.A. ise gözaltına alınırken, Semanur Algül'ün cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Yangın, dün saat 23.45 sıralarında Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dairenin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ŞÜPHELİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Yangın söndürme çalışmalarınin ardından Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Algül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kızının cenazesi için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı anne Suzan Aydın, kızının eşi H. A. tarafından öldürüldüğünü ve H.A.'nın cinayetin ardından olaya yangın süsü verdiğini iddia etti. Evde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli eşi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri süren şüphelinin Pazartesi günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

'HAMİLEYKEN ŞİDDET GÖRDÜ'

Anne Suzan Aydın, "8 yıldır evli benim kızım. O zaman da madde bağımlısıydı, ailesi sakladı bizden. Vermedim kızımı sonra evlendi, çocuğu oldu. Hamileyken de şiddet gördü. Bir hafta evindeyse 3 ay benim evimde kaldı. Doğuma bile benim evimden gitti. Aldı götürdü kayınpederi onu. 'Ben varım kızım, sana bir fiske dahi vuramaz' dedi. Her seferinde götürdü, geldiler aldılar kızımı. Yok Bakırköy'e yatırdılar yok madde bağımlısıymış. 'Kızıma zarar verecek. Kızımı öldürünce mi.Onu mu istiyorsunuz' dedim. Alın tedavi edin diye yalvardım; ayaklarına kapandım. 'Gel annem sen de benim oğlumsun. Ben seni tedavi ettireyim. Tamam Suzan teyze' dedi. Gitti ilaçlarını aldı yine aynı" dedi.

'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEK DEDİ'

Anne Aydın, "2,5 aydır kızım benim evimdeydi. 2 hafta önce gitti. O gelmiş, ben 40 derece ateşle yatıyordum evde. Son bir defa kızımız için konuşalım demiş. Kızımı göreyim demiş. Kızını görmüş yukarı göndermiş. Kızımı almış götürmüş nasıl götürmüş bilmiyorum. Ona da mı içirmiş. Kızım sabah geldi. 'Anne ben kendimde değilim; ama sizi öldürecek Eren'i öldürecek, Sedat'ı öldürecek. Hepinizi öldürecek anne. Bu sefer öyle değil dedi anne çok kötü, beyni gitmiş' dedi. 'Benim onu hastaneye yatırmam lazım yoksa hepimizi öldürecek' anne dedi. Kızım polis var hukuk var gitmem dedim. Kızım götürdü hastaneye yatırdı arife günü. Kaynanası ve kayınpederiyle beraber gitmişler. Kaynanası 'Oğlum bayramı evinde geçirsin ölüm de olsa ne de olsa' demiş. Kızıma da imza attırmışlar. Ben oradaki doktordan da davacıyım. Nasıl bırakıyorsunuz" diye konuştu.

TELEFONU DA ALMIŞ

Damadı H.A'nın olayı planlayarak gerçekleştiridğini öne süren anne Aydın, şunları söyledi:

"Torunum 'Nene ne olur bizi gönderme. Nene biz burada kalalım biz burada daha güvendeyiz' dedi. Ben de 'Tamam kalın' dedim. Kızım tamam ben kalacağım dedi kardeşine dedim ki al götür ağabeyini. Hayır dedi ben de kalacağım burada. 'Bir mesele var onu halletmem lazım' dedi. 'Ne meselesi hallet söyle bakalım' dedim. Semanur gözümün içine bakarak hayır anne dedi. Aldı götürdü kızımı. Planlı yapmış. Kızımın telefonunu da almış. Telefonu yanında olsaydı yardım isterdi. KADES'i arardı.Kaynı aradı, 'Suzan teyze Sema orada mı' dedi. 'Hayır' dedi,m. hayır. Ev yandı dedi, nasıl dedim onun nerede olduğunu sordum. 'Hasan ağabeyim çıkmış ama Semanur yengem yok ortalıkta. Kaçmış o size gelecek' dedi. Oğlumu aradım, olayı anlattım bana korkmamamı söyledi. 'Ablam kaçmıştır yine kaçmıştır gelecek anne korkma' dedi. Duramadım olay yerine gittim. Evi gördüm 'Benim kızım orada' dedim. Almışlar oradan kızımın cesedini çıkarmışlar".

Semanur Algül'ün cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.