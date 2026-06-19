Gökyüzünde kartpostallık manzara: Görenler telefonlarına sarıldı

Güneş ve Ay’ın aynı karede buluştuğu o anlar vatandaşları mest etti. Günün son ışıklarıyla birlikte ufukta yavaş yavaş kaybolan Güneş, görevini Ay’a devretti. Güneş’in batmasının ardından gökyüzünde parlayan Ay geceye hakim olurken ona Venüs ve Jüpiter de eşlik etti.