Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Gökyüzünde kartpostallık manzara: Görenler telefonlarına sarıldı

Gökyüzünde kartpostallık manzara: Görenler telefonlarına sarıldı

Van semalarında son günlerde etkili olan gökyüzü şöleni, bu akşam da birbirinden güzel görüntülere sahne oldu. Gün batımına yakın saatlerde Güneş ve Ay aynı karede görüntülenirken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kaynak: İHA
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Gökyüzünde kartpostallık manzara: Görenler telefonlarına sarıldı - Resim: 1


Van, doğası ve tarihi kadar gökyüzündeki eşsiz manzaralarıyla da etkilemeye devam ediyor.

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Gökyüzünde kartpostallık manzara: Görenler telefonlarına sarıldı - Resim: 2

Kent semalarında dün akşam saatlerinde meydana gelen nadir gökyüzü olayı, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

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Gökyüzünde kartpostallık manzara: Görenler telefonlarına sarıldı - Resim: 3

Güneş ve Ay’ın aynı karede buluştuğu o anlar vatandaşları mest etti. Günün son ışıklarıyla birlikte ufukta yavaş yavaş kaybolan Güneş, görevini Ay’a devretti. Güneş’in batmasının ardından gökyüzünde parlayan Ay geceye hakim olurken ona Venüs ve Jüpiter de eşlik etti.

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Gökyüzünde kartpostallık manzara: Görenler telefonlarına sarıldı - Resim: 4

Üç gök cisminin Van semalarında oluşturduğu görüntü, gökyüzünü takip eden vatandaşların ilgisini çekti.

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Gökyüzünde kartpostallık manzara: Görenler telefonlarına sarıldı - Resim: 5

Özellikle Van Gölü çevresi ve yüksek kesimlerden izlenen gökyüzü şöleni, doğa ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunarken gökyüzündeki bu uyumlu buluşma hayranlıkla izlendi. Hilal şeklindeki aya, gökyüzünün en parlak gezegenlerinden Venüs ve Jüpiter de eşlik etti.

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Gökyüzünde kartpostallık manzara: Görenler telefonlarına sarıldı - Resim: 6

Göz kamaştıran bu üçlü, Van Gölü’nün eşsiz maviliği üzerinde adeta bir gerdanlık gibi dizildi.

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