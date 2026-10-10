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Kaynak: AA / İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine E.S. ve B.G'nin gümrük kaçağı sigara satışı yaptığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, E.S. ve B.G. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.