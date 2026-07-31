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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde etkinliği ve yetkinliği tartışılan isimlerde oluşturulan kabinede 3 isim değişiyor. Elmasçı'nın yazısına göre son olarak Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında yapılan değişikliklerin ardından Tarım ve Orman İşleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nda değişiklikler yaşanacak. İbrahim Yumaklı, Osman Aşkın Bak ve Vedat Işıkhan kabineye vedat edecek.

Elmasçı'nın yazısından öne çıkanlar şöyle:

Evvela Tarım Bakanlığı’nı anlatayım:

Çocuklar duyduklarıma göre bir isim kapıları epey aşındırıyormuş Tarım Bakanlığı için. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nda uzman olarak görev yapmış. Sonra Sayıştay, Gençlik Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nde çeşitli görevlerde bulunmuş.

Bu isim Ahmet Bağcı.

Genç, henüz 45 yaşında.

22 Haziran 2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanmış. Bakanlık koltuğunu bir hayli istediği konuşuluyor.

Kulağıma gelen bir diğer muhtemel değişim Spor Bakanlığı’na ilişkin… Mevcut Bakan Osman Aşkın Bak’ın gideceği, yerine ise eski bir milli sporcunun geleceği konuşuluyor. Bilhassa Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda yaşadığı hezimet bu süreci hızlandırmış.

Külliye'de epey sevilen o sporcunun Mesut Özil olabileceğini söyleyenler var. Hatırlayın geçen sene Esenyurt'ta açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özil'in arasındaki samimiyeti... Evladı gibi yaklaşıyor ona. Nikah şahitliğini yapmıştı Emine Hanım ile birlikte.

Geçen sene AK Parti MKYK üyesi olan Özil'in Bilal Erdoğan'la da arası iyi, bu bakanlık söylentileri ne kadar doğrudur göreceğiz…

Aslında Bakan Bak'ın yerine geleceği düşünülen güçlü bir isim vardı, yardımcısı Hamza Yerlikaya. Lakin hafta sonu hakkında nahoş haberler patlak verince bu ihtimal ziyadesiyle zayıfladı.

Çalışma Bakanlığı'nda da değişim olacağı konuşuluyor.

Bu koltuk için iki ismin öne çıktığını duydum. İkisi de mevcut Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın yardımcısı şu an: eski Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik…

(Ahmet Aydın)

(Faruk Özçelik)

İkisinden birinin yeni Bakan olabileceği konuşuluyor.