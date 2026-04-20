Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında İran'daki savaşın ekonomiye etkileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Adalet ve ulaştırma alanında güncel gelişmelerin yanı sıra okullarımızda yaşanan silahlı saldırıları ele aldık. Menfur saldırıların hayattan koparttığı öğrencilerimize ve öğrencilere kendisi siper ederek şehit olan Ayla öğretmenimize Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Öğretmenimizin ve çocuklarımızın ailelerine sabır diliyorum. Millet olarak hepimiz ailelerin hüznünü paylaşıyoruz. Ancak ne yaparsak yapalım eşini, kardeşini, annesini, evladını yitiren vatandaşlarımızın yüreklerindeki yangının hiç bir zaman sönmeyeceğini biliyoruz. Siverek'teki saldırıda yaralanan 19 kardeşimizden 14'ü taburcu edildi, 2 öğretmen ile 3 öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Yaralılarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmuyor. Kahramanmaraş'taki olayda ise 9 vefat ve 21 yaralımız vardı. 15'i taburcu edildi, 3'ü yoğun bakımda, 6 yavrumuzun tedavisi sürüyor.

'SALDIRILAR 86 MİLYONU ETKİLEDİ'

Saldırılar sadece Kahramanmaraş'ı, Siverek'i değil 86 milyonu etkiledi. Milletçe hepimizi yasa ve kedere boğdu. Kahramanmaraş'a düşen ateş diğer vilayetlerimizin de kalbine düştü. Saldırı haberini alır almaz 4 bakanımızı Kahramanmaraş'a gönderdik, kabine üyelerimiz ve genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ilk andan itibaren ailelerin yanında oldu. Bir yandan yaralılara acil müdahale yapılırken milli eğitim, siber güvenlik, istihbarat birimlerimiz çalıştı. Hiç bir ihtimal dışlanmadan her iki saldırı da araştırılıyor, dijital ayak izleri de takip edilerek kimlerle irtibat içinde oldukları, kimlerden etkilendiklerinin detayları çıkartıldı. Siverek'teki olayla ilgili 8 kişi tutuklanırken, Kahramanmaraş'taki olayda kullanılan silahların sahibi olan babası tutuklandı. Ben de süreci yakından takip ettim, sonraki süreçleri de yakından takip edeceğim.