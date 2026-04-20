Meteorolojik tahminlere göre, hafta başında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları Çarşamba günü itibarıyla hızla gerileyecek.
Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar 10 derece birden çakılacak
Bahar güneşine aldanan İstanbulluları kıştan kalma bir sürpriz bekliyor. Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen sert bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji İstanbul için tarih verdi. Haftaya 20 derecelik bahar havasıyla başlayan İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece birden çakılacak.Dilek Taşdemir
Termometrelerin 8-10 derece birden düşeceği İstanbul'da, asıl dondurucu etki perşembe gecesi hissedilecek. 23 Nisan Perşembe gününü cumaya bağlayan gece, sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
İstanbul'da pazartesi ve salı günleri hava sıcaklıklarının 20 dereceye kadar çıkarak bahar havası yaşatması bekleniyor. Ancak 22 Nisan Çarşamba gününden itibaren tablo tamamen tersine dönecek. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte megakentte termometreler 8 ila 10 derece birden çakılacak!
YÜKSEK KESİMLERE "BEYAZ ÖRTÜ" GERİ DÖNÜYOR
Ani sıcaklık düşüşü sadece soğuğu değil, kar yağışını da beraberinde getirecek. Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimleri için yapılan uyarılar şöyle:
Uludağ ve Kartepe'ye çarşamba günü itibarıyla lapa lapa kar yağışı bekleniyor.
İç ve doğu Kesimlerde sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapıldı.
"KIŞLIKLARI KALDIRMAYIN"
"Kışlıkları kaldırmayın" diyen uzmanlar bahar ortasında yaşanacak bu keskin geçişin, tarım faaliyetleri ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulundu.
Yetkililer, özellikle Çarşamba gününden itibaren ani soğumaya bağlı sağlık sorunlarına ve yüksek kesimlerdeki yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji yetkilileri iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapıldı.