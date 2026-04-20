Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Kabinede son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Yoğun gündem maddelerinin bulunduğu toplantının Beştepe'de saat 15:30 sularında başlaması bekleniyor.

ANA GÜNDEM: OKUL SALDIRILARI

Toplantının ana gündem maddesi olarak ise Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen okul saldırıları olduğu öğrenildi. Saldırılar sonrası ilgili bakanlıkların yaptıkları çalışmalar ile okullarda alınması beklenen yeni önlemlerin toplantıda değerlendirileceği kaydedildi.

ABD-İRAN ATEŞKESİ SÜRECEK Mİ?

Kabine toplantısının gündem maddelerinden biri de bölgesel gelişmeler. ABD-İsrail ve İran arasındaki müzakere süreci Ankara yakından takip ediyor.

Ateşkeste son durum, müzakerelere verilebilecek olası katkılar ve yapılan diplomatik temaslar ışığındaki değerlendirmelerin masada olması bekleniyor.

Toplantıda Hürmüz Boğazı krizi ve enerji fiyatlarıyla ekonomiye yansıması da ele alınacak.

SÖZDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE KONUŞULACAK

Sözde Terörsüz Türkiye sürecinin de toplantıdaki gündem başlıklarından olacağı kaydedildi.