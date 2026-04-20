Anasayfa Ekonomi Türk havacılık devi resmen iflas etti: Gündeme bomba gibi düştü…

Onur Air için gökyüzünde yolun sonu göründü. Bir dönem 29 uçaklık filosuyla 90 milyon yolcu taşıyan dev havayolu şirketinin iflası, yılan hikayesine dönen hukuki sürecin ardından mahkemece resmen tescil edildi.

Süleyman Çay
Havacılık sektöründe bir döneme damga vuran Onur Air için yılan hikayesine dönen hukuki süreçte beklenen son geldi.

1992 yılında kurularak Türkiye’nin havacılık tarihindeki ilk özel teşebbüslerinden biri olan dev şirketin iflası, yerel mahkeme tarafından resmen tescil edildi.

2025 yılının Kasım ayında üst mahkeme olan istinaf tarafından bozulan ve hukuki süreci sil baştan başlatan karar, davanın geri gönderildiği Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yeniden hükme bağlandı.

16 Nisan 2026 tarihinde saat 11:28 itibarıyla verilen bu kararla birlikte, Onur Air Taşımacılık A.Ş. için tasfiye süreci 2026/25 sayılı iflas dosyası üzerinden resmen başlatılmış oldu.

Bir zamanlar 29 uçaklık dev Airbus filosu ve 1.600’ü aşkın personeliyle gökyüzünde devleşen şirket, özellikle 2003 yılında iç hatların özel sektöre açılmasıyla birlikte sektörün öncü ismi haline gelmişti.

25 ülkede 120’den fazla noktaya uçuş gerçekleştiren ve faaliyet gösterdiği çeyrek asırlık süreçte 90 milyondan fazla yolcu taşıyan Onur Air, 2013 yılında 250 milyon dolarlık dev bir satış işlemiyle de gündeme oturmuştu.

Ancak 2021 yılında tüm uçuşlarını durdurmak zorunda kalan ve pandemi sonrası mali krizden çıkamayan şirket, alınan bu son kararla birlikte havacılık defterini tamamen kapattı.

Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından İlan.gov.tr’de yayınlanan ilandaki karara göre, şirketin Yeşilköy’deki merkezinde yürütülen tüm ticari faaliyetler sona ererken, şirkete ait varlıkların alacaklılar lehine paraya çevrilmesi süreci başladı.

Türkiye’nin ilk düşük maliyetli uçuş (low-cost) modellerinden birini başarıyla uygulayan ve yıllık 1.4 milyon yolcu kapasitesine ulaşan bu dev markanın çöküşü, İcra İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca resmen tebliğ edilerek Türk sivil havacılık tarihinde hüzünlü bir final olarak kayıtlara geçti.

