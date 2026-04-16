Türk mutfağının en sevilen tencere yemeklerinden biri olan kabak dolması hem hafifliği hem de doyuruculuğu ile dikkat çekiyor. İşte lezzetli bir dolma hazırlamanın tüm detayları ve gizli kalmış sırları.

Kabak dolması özellikle Akdeniz ve Ortadoğu mutfak kültüründe köklü bir geçmişe sahip olan ve kabağın iç kısmının oyularak özel bir harçla doldurulmasıyla hazırlanan klasik bir tencere yemeğidir. Hem etli hem de zeytinyağlı versiyonlarıyla hazırlanan bu yemek Türk mutfağında genellikle orta boy yeşil kabakların kullanılmasıyla hayat bulur. Yaz aylarında ferahlatıcı bir ana öğün kış aylarında ise sıcak bir ziyafet yemeği olarak sofralardaki yerini alır.

DÖRT KİŞİLİK İDEAL BİR KABAK DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Lezzetli bir akşam yemeği planlıyorsanız dört kişilik bir aile için şu malzemeleri tezgahınızda bulundurmanız gerekir. Yaklaşık sekiz adet orta boy taze sakız kabağı ana malzememizi oluşturur. İç harcı için iki yüz elli gram orta yağlı dana kıyma bir çay bardağı pirinç bir adet büyük boy kuru soğan yarım demet taze dereotu ve yarım demet maydanoz kullanılmalıdır. Sosu ve lezzeti dengelemek için iki yemek kaşığı domates salçası yarım çay bardağı zeytinyağı tuz karabiber pul biber ve isteğe bağlı olarak kuru nane eklenmelidir. Pişirme aşamasında kullanılacak sıcak su ve bir tatlı kaşığı tereyağı da yemeğin lezzetini taçlandıracaktır.

DOLMA ETİNİN HAZIRLANMASI VE HARCIN YOĞRULMASI

Kabak dolmasının eti seçilirken döş kısmından çekilmiş orta yağlı kıyma tercih edilmelidir. Etin lezzetini tam olarak vermesi için soğanlar rendelenmek yerine çok ince şekilde bıçakla doğranmalıdır. Kıymanın üzerine yıkanmış pirinçler ince kıyılmış yeşillikler ve baharatlar eklendikten sonra tüm malzeme özleşene kadar yoğrulmalıdır. Eğer etiniz çok yağsız ise harcın içine bir miktar su ve zeytinyağı ekleyerek iç harcın pişerken topaklanmasını önleyebilir ve daha yumuşak bir yapı elde edebilirsiniz.

KABAKLARI OYMA SANATI VE HAZIRLIK AŞAMASI

Kabakların dolma yapılmadan önce dış yüzeylerinin bir çatal yardımıyla boydan boya çizilmesi hem görsel bir şıklık sağlar hem de pişme esnasında kabuğun çatlamasını engeller. Kabaklar ikiye bölündükten veya baş kısımları kesildikten sonra dolma oyacağı veya bir tatlı kaşığı yardımıyla dikkatlice oyulmalıdır. Oyma işlemi sırasında taban kısmının delinmemesine ve duvar kalınlığının her yerde eşit kalmasına özen gösterilmelidir. Oyulan kabakların iç kısımları hafifçe tuzlanırsa yemeğin aroması kabağın etli kısmına da tam olarak geçer.

KIVAMINDA BİR DOLMA İÇİN İÇ PİLAVIN PİŞİRİLME SIRRI

Dolmanın en kritik noktası içindeki pirincin ne çok diri kalması ne de lapa olmasıdır. Birçok kişi pirinci önceden pişirmeyi tercih etse de geleneksel yöntemde pirinç çiğden veya ılık suda bekletilerek harca katılır. Pirinçlerin pişerken şişeceği unutulmamalı ve kabaklar doldurulurken üst kısımlarında mutlaka bir parmak kadar boşluk bırakılmalıdır. Tencereye dizilen dolmaların üzerine gezdirilen salçalı su ve zeytinyağı karışımı kısık ateşte yavaş yavaş pişirildiğinde pirinçler kabağın suyuyla birlikte harika bir kıvama ulaşır. Yemeğinizi ocaktan almadan on dakika önce üzerine serpiştireceğiniz taze dereotu dolmanın kokusunu ve ferahlığını zirveye taşıyacaktır.