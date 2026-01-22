Juventus'tan Kenan Yıldız ile benzer profilde bir başka gurbetçi oyuncu Teoman Gündüz hamlesi geldi.

JUVENTUS TEOMAN GÜNDÜZ'Ü KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

İtalya Serie C'de Triestina forması giyen Almanya doğumlu 21 yaşındaki Türk oyuncu için Juventus'un devreye girdiği iddia edildi.

Team Talk'tan Rudy Galetti'nin haberine göre; Juventus bu sezon forma giydiği 19 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen ofansif orta sahada görev yapan Teoman Gündüz'ü transfer etmek için Triestina ile ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

Juventus'un kısa süre içerisinde transferi bitirmesi beklenirken genç oyuncu tıpkı Kenan Yıldız gibi bir hikaye yazmak için Torino ekibine hatılmaya hazırlanıyor.

HERTA BERLIN ALTYAPISINDAN İTALYA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Futbola Herta Berlin altyapısından başlayan ve 2023'te Triestina'ya bedelsiz olarak transfer olan Teoman Gündüz, Türkiye alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

İtalya'da kiralık Lecco forması da giyen Gündüz, bu sezon yakaladığı form grafiğiyle Serie A kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.