UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Uzatmalara giden karşılaşmada sarı-kırmızılılar Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.

Galatasaray'ın Juventus maçı öncesinde, Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın saçlarını sarıya boyatması üzerinden “doping” iddiası sosyal medyada yazılmaya başlamıştı.

Juventus'u eleyen gollerin Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan gelmesiyle iddialar büyüdü.

“Kariyeri boyuncu saçını sarıya boyatmayan futbolcular neden Galatasaray’a gelince sarıya boyattı.

Doping testinden geçebilmek için mi?” soruları ortaya atıldı.

O paylaşımlardan bazıları şöyle:

Peki, gerçek ne?

Bunu yanıtını en iyi bilen kişi, dünyaca ünlü Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy…

Galatasaray’a gelen futbolcu saçını sarıyı boyatıyor; Icardi, Osimhen, Morata, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Lemina, Torreira… Liste uzuyor.

Hal böyle olunca kafalar karıştı.

Prof. Dr. Sevil Atasoy UEFA’nın talebiyle 9 Kasım 1988 tarihindeki Galatasaray - Neuchatel Xamax maçında doping kontrol ekibinde yer almıştı.

Yani, bu işin içinden gelen bir isim…

Prof. Dr. Sevil Atasoy’a göre, doping testi için sadece saç kullanılmıyor, ayrıca boyalı saçta da aranan doping maddesi bulunabiliyor.

Şöyle anlatmıştı Sevil Atasoy: “Doping muayenesi saçla değil, idrar ve kanla yapılır. Saç boyası köklere etki etmediğinden hiçbir şeyi gizleyemez.”

Futboldaki “sarı saçlı, dopinglidir” algısı umarım son bulur.