İtalya Serie A'da oynanan nefes kesen maçta Inter, Juventus'u 3-2 yendi. Maçın ardından Juventus Yönetim Kurulu Başkanı Damien Comolli, hakem Federico La Penna’ya sert sözlerle yüklendi.

Pierre Kalulu’ya gösterilen kırmızı kartın maçın seyrini etkilediğini savunan Comolli, sezon boyunca Torino ekibinin hakem kararları nedeniyle mağdur edildiğini öne sürdü.

TÜNELDE YÜKSEK TANSİYON

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından soyunma odası koridorlarında tansiyon yükseldi. Comolli’nin hakem La Penna’nın üzerine yürüdüğü görüldü.

O sırada teknik direktör Spalletti araya girerek olası bir büyümenin önüne geçti ve gerginliği yatıştırdı.

COMOLLI AÇIKLADI

Müsabakanın ardından konuşan Damien Comolli, sezon genelinde benzer hatalarla karşılaştıklarını aktardı.

Deneyimli yönetici, şunları söyledi:

"Bunun yaşanması utanç verici. Bu durum tüm dünyada görüldü. Bu münferit bir olay değil; sezon boyunca Juventus’un başına gelen hatalar zincirinin bir parçası. Böyle adaletsizlikleri kabul etmek çok zor. Az önce oyunculara iyi iş çıkardıklarını söyledim. Teknik direktörde, oyuncularda ve taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı var. Bu maçtan sonra futbol konuşmanın pek bir anlamı yok."