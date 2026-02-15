Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de gazetecilerle gerçekleştirdiği buluşmada seçim ittifaklarına dair açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti, Saadet Partisi, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’ne çağrı yapan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu 6 partiyle bir ittifak modeli önerdi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ittifak gündemlerinin olmadığını belirtip kapıyı kapadı.

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu ise “Vagon olmak bize yakışmaz” dedi.

Yeniden Refah Partisi zaten cumhurbaşkanı adayını Fatih Erbakan olarak açıklayıp tavrını önceden belli etmişti.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ise hali hazırda Meclis çatısı altında ittifak halinde...

Davutoğlu’nun çağrısı bir anda etkisiz hale gelmiş oldu.

Ancak, önemli bir başka gelişme yaşandı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu 6 partiyle ittifak önerince 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adı zikredilmeye başlandı.

İttifak oluşursa adayının Abdullah Gül olmasını destekleyen mesajlar, yorumlar...

Türkiye çok açık olarak seçim sürecine girdi.

Hızla bir erken seçime doğru gidiyoruz ancak bu süreç Abdullah Gül’ün adaylığını getirir mi, bilinmez...

Fakat, biz bu filmi görmüştük.

HELİKOPTER VAKASI!

Şimdi, 8 yıl önceki defterleri açalım.

Bakalım, Abdullah Gül’ün olası adaylığı siyasette nelere yol açmış!

Yıl, 2018...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından İstanbul’da düzenlenen “Erbakan Ödülleri 2018” törenine katıldı.

Gül’ü dönemin Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu karşıladı.

O geceden sonra...

Habertürk Gazetesi internet sitesinde 26 Nisan Perşembe günü saat 19.08’de yer alan ve Erbakan gecesinden önce yaşanan bir iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi. Habertürk’e göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Erbakan Ödülleri gecesine katılmadan önce dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı, Abdullah Gül’ü ikna için ziyarete gönderdiği ileri sürüldü.

Yine iddialara göre Akar-Kalın-Gül görüşmesi 3 saat 5 dakika sürdü.

İlerleyen saatlerde Habertürk’ün konuya ilişkin haberini yayından kaldırdığı, habere dair sosyal medya paylaşımlarını ise sildiği dikkat çekti.

Dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, FOX TV’deki Çalar Saat programında İbrahim Kalın ve Hulusi Akar’ın Abdullah Gül’ü ziyaret ettiği haberlerine ilişkin “Bu ziyaret otomobille gerçekleştirilmiş değil, bendeki bilgilerin doğruluğu kesin. Bu ziyaret bir helikopterle Sayın Gül’ün konutunun bahçesine inilerek yapılmış bir ziyarettir. Bu açık bir muhtıradır” demişti.

Tarih, 28 Nisan 2018...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle ilgili başlayan hareketlilik tamamen dışımda gelişmiştir. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir. Böyle geniş bir arzunun olmadığı gözükmüştür” dedi.

Sonra...

Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2018’de “Bu konu ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Gül kendi değerlendirmesini yaptı. Seçim meydanı herkese açıktır” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN HER ŞEYİ AÇIK AÇIK ANLATTI

İbrahim Kalın 6 Haziran 2018’de Habertürk televizyonunda katıldığı programda şunları söylemişti:

“Bu ziyaret tamamen Hulusi Akar Paşa'nın ve benim, Sayın Abdullah Gül ile olan şahsi hukukumuza binaen yapılmış bir ziyaretti. Hulusi Paşa'nın bildiğim kadarıyla 40 yıla varan bir dostluğu var Sayın Abdullah Gül ile. İkisi de devletin farklı görevlerine, makamlarına geldikleri zaman da bu ilişkileri devam etti. Ta ki bugüne kadar. Benim de yaklaşık 15 yıldan fazla bir süredir Sayın Abdullah Gül ile bir tanışıklığım ve hukukum var. Bu hukuka binaen yapılmış bir ziyaret. Bunun dışında 'gittiler, ultimatom verdiler, darbeydi' gibi siyasi istismar konusu yapılan meselelerin hiç birinin gerçekle bir ilgisi yok. Biz gittik, görüşlerimizi açıkladık, tamamen kendi şahsi inisiyatifimizle görüşlerimizi açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde gittik ama onun talebi üzerine değil. Biz kendi inisiyatifimizle gittik oraya. Birinci sorumuz, 'sizinle ilgili aday olacak, böyle bir hazırlık var' gibi şeyler konuşuluyor. Böyle bir şey var mı yok mu diye bizzat sizden duymak istedik. Gerekli konuları etraflı bir şekilde değerlendirip, tamamen nezaket çerçevesinde... Çok senaryo yazıldı, ben de ilk defa konuşuyorum bununla ilgili. Bunun böyle bir siyasi istismar malzemesi yapılması... Bir faydası da olmadı bana sorarsanız, bunu hedefleyenlerin. Netice itibariyle de Sayın Gül aday olmayacağını, olmadığını açıkladı, konu kapandı gitti.”

8 yılda ne değişti?