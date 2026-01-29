Eski Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, nükleer silahlara ilişkin açıklama yaptı. Tagesspiegel gazetesine röportaj veren Fischer, ABD güvenlik garantilerinin artık belirsiz olduğunu belirtti.

Fischer, Avrupa'nın nükleer silah sahibi olması gerektiğine işaret ederek, "Almanya'nın nükleer silahlanmayı ulusal bir meydan okuma olarak görmesi büyük bir hata olur. Avrupa, bunu (nükleer silahlanma) yapmak zorunda çünkü Amerikan güvenlik garantisi artık belirsiz. Almanya, bir daha asla yalnız hareket etmemeli, asla. Avrupalı ​ ortaklarımıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın 1871'deki ilk birleşmesinden beri Avrupa'nın kalbinde talihsiz şekilde yalnız kaldığını vurgulayan Fischer, şunları kaydetti:

"Bu, Alman sanayi ulusunun potansiyeli sadece bizi değil, Avrupa'nın tamamını da altüst etmişti. Bundan doğru sonuçlar çıkaran ilk kişi, Konrad Adenauer oldu. Almanya'nın Avrupalılaşmasını bir Arşimet noktası olarak gördü."