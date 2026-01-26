

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Rusya'dan doğal gaz satın almasını 2027 sonbaharına kadar yasaklanıyor. AB Konseyi'nin açıklamasına göre üye devlet temsilcilerinin, Rusya’dan Avrupa’ya boru hattı gazı ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının kademeli olarak yasaklanmasına yönelik düzenlemeyi resmen kabul etti.

AŞAMALI BİÇİMDE SONLANACAK

Yapılan düzenlemeye göre, AB’nin Rusya’dan yaptığı boru hattı gazı ve LNG ithalatının kademeli biçimde sonlandırılacağı, mevcut sözleşmeler için ise geçiş süreci için zaman tanınacağı belirtildi. Bu kademeli geçişin amacının, fiyat dalgalanmalarının ve piyasa üzerindeki olası olumsuz etkilerin önüne geçmek olduğu belirtildi.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Bu düzenlemenin, AB’nin Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını sona erdirmeye yönelik stratejisinde önemli bir aşama olduğu değerlendirildi. Yeni düzenlemeye uymayanlara para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

MACARİSTAN VE SLOVAKYA KARŞI ÇIKTI

Ancak bazı üye ülkeler karara karşı çıkıyor. Slovakya ve Macaristan, düzenlemeye destek vermedi. Macaristan hükümeti, karara karşı hukuki süreç başlatacağını ve konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşıyacağını açıkladı.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 45’ini Rusya’dan temin ediyordu. Bu oran, 2025 yılı itibarıyla yüzde 13’e kadar geriledi.

BRÜKSEL’DE PROTESTO

Kararın alındığı Genel İşler Konseyi toplantısının yapıldığı AB Konseyi binası önünde çevreci örgüt Greenpeace tarafından bir protesto düzenlendi. Kırmızı tulum giyen göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir sıvılaştırılmış gaz tankerinin üzerinde tasvir eden büyük bir şişme balon açtı. Protestocular, AB'nin hem Rusya'dan hem de ABD'den fosil yakıt almaması gerektiğine dikkati çekti.