Okan Buruk sen ne yaptın: Erman Toroğlu ‘Geçmiş olsun’ diyerek Galatasaraylılara duyurdu

"Bakınız dün gece Haaland, Abdülkerim’in yanından geçti kaçırdı, sonra yine yanından geçti ama bu sefer attı. Her pozisyonda Abdülkerim’i geçti. Aslında ikisi de fizikli ama biri çabuk diğeri ağır. İşin daha başka yanı böyle bir defans böyle bir hücumcunun karşısında oyun kurallarına göre faul yapsa bir de takımını eksik bırakır. Rakipler de bunu bildiği için bu tip ağır defansın üzerine üzerine giderek gollerini yapıyorlar.