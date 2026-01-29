Okan Buruk sen ne yaptın: Erman Toroğlu ‘Geçmiş olsun’ diyerek Galatasaraylılara duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, dün akşam deplasmanda İngiliz devi Manchester City’e 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin futbolu ise eleştiri aldı.
Dün akşam oynanan Manchester City-Galatasaray maçını değerlendiren eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk’a tepki gösteren Toroğlu, ‘Geçmiş olsun’ diyerek Galatasaraylılara duyurdu.Derleyen: Furkan Çelik
Kritik maçı değerlendiren eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, “Manchester City, dün gece Galatasaray’ı pas manyağı yaptı. Öyle yaptı ki Galatasaraylı futbolcular pasları takip etmekten yoruldu. Aslında o tekere çomak sokmaları lazımdı, onu yapamadılar. Neden? Çünkü onu yapacak fizik güçleri yoktu" yorumunda bulundu.
Galatasaray defansının çok ağır olduğunu dile getiren Toroğlu, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Bakınız dün gece Haaland, Abdülkerim’in yanından geçti kaçırdı, sonra yine yanından geçti ama bu sefer attı. Her pozisyonda Abdülkerim’i geçti. Aslında ikisi de fizikli ama biri çabuk diğeri ağır. İşin daha başka yanı böyle bir defans böyle bir hücumcunun karşısında oyun kurallarına göre faul yapsa bir de takımını eksik bırakır. Rakipler de bunu bildiği için bu tip ağır defansın üzerine üzerine giderek gollerini yapıyorlar.
OKAN BURUK’UN OYUNUNU ELEŞTİRDİ
Galatasaray İlkay’ı alıyor. İlkay kötü oyuncu mu? Hayır, değil. Oynadığı takımlar belli ama yaşı kaç? 35. Cahit Sıktı Tarancı’nın dediği gibi yolun yarısına gelmiş.
Biz bu tip futbolcuları kurtarıcı diye alıyoruz. City, Premier Lig’i yıllardır kasıp kavuruyor, şu anda da ikinci. Adamların oyun şekline bakın. Resmen kurulmuş bir makine gibi. Bir de Galatasaray’a bakın! Büyük maliyetli transferler yapmakla takım olunmuyor.
Dün gece kusura bakmayın ama sistemi olan otomatiğe bağlanmış bir takımla sistemi olmayan, şahıslara bağlanmış bir takım izledim.
Skorun daha farklı olması gerekirdi ama o kalite üstünlüğü olan takım “Bu kadar kafi” dedi, orada bıraktı."