Avrupa’da jet yakıtı tedariki, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların yaklaşık altı haftadır aksaması nedeniyle kritik baskı altına girdi. Bölgedeki gerilim sonrası yaşanan kesinti, hem fiyatları yükseltti hem de stok endişesini artırdı.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, Körfez bölgesinin küresel jet yakıtı arzında merkezi rol oynadığı vurgulandı. Avrupa’nın normal şartlarda ithalatının büyük bölümünü bu bölgeden karşıladığı belirtildi.

Rapora göre, Orta Doğu’dan gelen arzın en az yarısı telafi edilemezse Avrupa’daki stoklar haziran ayında kritik seviyeye düşebilir. Bu durum bazı havalimanlarında fiziksel yakıt sıkıntısı yaşanmasına ve uçuş iptallerine neden olabilir.

Avrupa ülkeleri açığı kapatmak için Amerika Birleşik Devletleri ve Nijerya gibi alternatif kaynaklara yöneldi. Ancak uzmanlar, mevcut tedarikin kaybı tamamen karşılamaya yetmeyebileceğini ifade ediyor.

Kriz fiyatlara da yansıdı. Nisan başında Avrupa’da jet yakıtının ton başına fiyatı 1.838 dolara kadar çıktı. Bu rakamın savaş öncesi seviyelerin iki katından fazla olduğu kaydedildi.

Avrupa Komisyonu ise şu aşamada genel bir yakıt kıtlığı bulunmadığını açıkladı. Yetkililer buna rağmen riskin sürdüğünü ve yeni enerji tedbirleri üzerinde çalışıldığını duyurdu.