Avrupa’nın Türk mucizesi: Yüzyıllardır biliniyor, şimdi yeniden keşfediliyor... Pazarda yok satıyor

Mutfakta da kendine yer bulan çiriş otu, pırasayı andıran aromasıyla zeytinyağlı yemeklerde değerlendirilebiliyor. Yumurta ile kavrularak pratik bir öğüne dönüşebildiği gibi, kurutulmuş köklerinden hazırlanan çay da boğazı rahatlatıcı bir içecek olarak tüketilebiliyor.

Ancak uzmanlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Doğada çiriş otuna benzeyen zehirli türler bulunabiliyor. Bu nedenle bitkinin bilinçsizce toplanması riskli olabilir. Güvenilir satıcılardan temin edilmesi ve özellikle hamileler ile hassas bünyeye sahip kişilerin tüketmeden önce uzman görüşü alması öneriliyor.