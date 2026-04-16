Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğinin dikkat çeken örneklerinden biri olan çiriş otu, aslında yüzyıllardır biliniyor. Tıp tarihinin önemli isimleri İbn-i Sina ve El-Biruni’nin eserlerinde de kendine yer bulan bu bitki, günümüzde yeniden keşfediliyor. Avrupa’da benzerinin bulunmaması, bitkiye olan dış talebi artırırken; bazı araştırmacılar onu “doğal kortizon” etkisiyle tanımlıyor.
Avrupa’nın Türk mucizesi: Yüzyıllardır biliniyor, şimdi yeniden keşfediliyor... Pazarda yok satıyor
Anadolu’nun engebeli dağlarında ve yüksek yaylalarında kendiliğinden yetişen, çoğu zaman fark edilmeyen bir bitki, son yıllarda bilim dünyasının ilgisini üzerine çekiyor. Halk arasında çiriş otu olarak bilinen bu bitki, uluslararası kaynaklarda “doğal antibiyotik” olarak anılmaya başladı.Derleyen: Mehmet Ertaş
Özellikle ilkbahar aylarında pazarlarda görülmeye başladığında kısa sürede tükenmesi de bu ilgiyi açıkça gösteriyor.
Çiriş otunun en dikkat çekici yönü, içerdiği yüksek C vitamini, saponinler ve antioksidan bileşenler. Bu güçlü içerik sayesinde vücutta birçok olumlu etki yaratabiliyor:
Eklem ve romatizma şikâyetlerinde, dokularda biriken iltihabın azalmasına yardımcı olarak rahatlama sağlayabilir.
Bağışıklık sistemini destekleyerek enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir. İdrar söktürücü etkisiyle, idrar yollarındaki birikintilerin atılmasına katkı sağlayabilir.
Geleneksel kullanımda çiriş otunun etkisini artırmak için farklı yöntemler de uygulanıyor. Ezilerek hazırlanan lapası, ciltteki iltihaplı bölgelerde kullanılabiliyor.
Zeytinyağında bekletilen kökleri masaj yoluyla uygulanarak kas ve eklem bölgelerinde tercih edilebiliyor. Kaynatılan kök suyu ise bazı durumlarda destekleyici olarak kullanılıyor.
Mutfakta da kendine yer bulan çiriş otu, pırasayı andıran aromasıyla zeytinyağlı yemeklerde değerlendirilebiliyor. Yumurta ile kavrularak pratik bir öğüne dönüşebildiği gibi, kurutulmuş köklerinden hazırlanan çay da boğazı rahatlatıcı bir içecek olarak tüketilebiliyor.
Ancak uzmanlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Doğada çiriş otuna benzeyen zehirli türler bulunabiliyor. Bu nedenle bitkinin bilinçsizce toplanması riskli olabilir. Güvenilir satıcılardan temin edilmesi ve özellikle hamileler ile hassas bünyeye sahip kişilerin tüketmeden önce uzman görüşü alması öneriliyor.