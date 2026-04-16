Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından uygulanan sıkı para politikası, bankacılık sektöründeki mevduat faizlerine doğrudan yansıdı. TL varlıklarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar rekabetçi faiz oranları sunmaya başladı.
1 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: Bankaların yeni oranları dudak uçuklattı
Mevduat faizlerindeki yükselişle birlikte bankaların 1 milyon TL için sunduğu 32 günlük getiri, asgari ücret seviyesini aşarak yatırımcıların ilgisini artırdı. İşte banka banka oranlar...
Özellikle son dönemde mevduat hesapları dikkat çeken yatırım araçlarından biri haline geldi.
Bankaların sunduğu faiz oranları vade sürelerine göre değişirken, 1 aya kadar olan kısa vadeli mevduatlarda oranlar yüzde 40 seviyesini aştı. 6 aya kadar vadelerde yüzde 43,52, 1 yıla kadar ise yüzde 43,49 seviyeleri görüldü. Uzun vadelerde ise ortalama oran yüzde 37,78 civarında seyretti.
Kamu bankalarında oranlar yüzde 36-41 bandında olurken, özel bankalarda yüzde 45 seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu durum, 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağladığı aylık kazancın asgari ücret seviyesini geçmesine neden oldu.
BANKA BANKA ORANLAR
Yapı Kredi: %39,5 faiz ile 28.569 TL net kazanç.
Akbank: %39,75 oranla 28.750 TL net kazanç.
Türkiye Finans: %42,5 faiz ile 31.201 TL net kazanç.
Odeabank: %43 faiz oranı ile 31.574 TL net kazanç.
DenizBank: %40,75 faiz ile 29.473 TL net kazanç.
TEB: %42 faiz oranı ile 30.829 TL net kazanç.
Garanti BBVA: %39 faiz oranı ile 28.208 TL net kazanç.
Kuveyt Türk: %39,16 oranla 28.323 TL net kazanç.
ING Bank: %37,5 - %40 aralığında 27.123 TL ile 29.340
TL arası kazanç.
Türkiye İş Bankası: %38,5 faiz ile aylık 27.846 TL net
kazanç.
QNB Finansbank: %35 faiz oranı ile aylık 25.315 TL net
kazanç.
HSBC: %37 faiz oranı ile aylık 26.761 TL net kazanç.