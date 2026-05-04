Kamuoyunda "Jet Fadıl" lakabıyla tanınan Fadıl Akgündüz ile özdeşleşen ve yıllardır atıl durumda bulunan Didim'deki Caprice Gold Otel, icra yoluyla yeniden satışa çıkarıldı. Dev tesis için belirlenen muhammen bedel dudak uçuklattı.

İHALE TAKVİMİ NETLEŞTİ: İLK ARTIRMA HAZİRANDA

Aydın'ın Didim ilçesinde yer alan devasa tesis için hazırlanan satış ilanında, toplam değer 2 milyar 50 milyon 250 bin lira olarak belirlendi. İhale sürecine ilişkin takvim ise şu şekilde açıklandı. Birinci artırma, 9-16 Haziran 2026, ikinci artırma 2-9 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

"SARAY" GİBİ TANITILMIŞTI: 1.300 ODA, 35 HAVUZ

Temeli 2010 yılında atılan ve o dönem "7 yıldızlı" konseptiyle pazarlanan Caprice Gold, teknik detaylarıyla dikkat çekiyor. 1.300 oda ve 3.300 yatak kapasiteli olarak tasarlandı. Projede 14 kral dairesi, 234 özel saray salonu ve 4 ayrı lobi bulunuyordu. 24'ü kapalı toplam 35 havuz, 7 kaplıca ve 15 bin kişilik kullanım alanı planlanmıştı. 2012 yılında proje henüz tamamlanmadan 7 bin 900 devremülk satışı gerçekleştirilmişti.

FADIL AKGÜNDÜZ'E REKOR CEZA: 2 BİN 504 YIL HAPİS

Yarım kalan Caprice Gold ve Maldivler'deki Caprice Maldivler projeleri üzerinden 601 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Fadıl Akgündüz hakkında 28 Nisan 2023 tarihinde rekor bir ceza verilmişti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Akgündüz'ü "nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Davada ayrıca Akgündüz'ün akrabaları da binlerce yıla varan hapis cezalarına mahkum edilmişti.