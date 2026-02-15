İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. turunda Southampton FC, sahasında Leicester City’yi 2-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Elias Jelert, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve performansıyla dikkat çekti.

JELERT 103. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

St. Mary’s Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Cyle Larin’in penaltı golüyle öne geçti. Leicester City ikinci yarıda Oliver Skipp ile eşitliği sağladı ve maç uzatmalara gitti. 109. dakikada James Bree’nin golü Southampton’a turu getirdi.

Karşılaşmada 4 top kapma, 3 pas arası ve 2 kilit pasla oynayan Jelert, 103. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve yerini James Bree’ye bıraktı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ SAKATLANDI

22 yaşındaki sağ bek sezonun ilk yarısında da sakatlık yaşamış ve yaklaşık iki ay formasından uzak kalmıştı. Aralık ayında sahalara dönen Jelert, son 4 maçta süre alamamış, Leicester karşısında yeniden ilk 11’de görev almıştı.

SOUTHAMPTON'IN 8.5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Bu sezon Southampton formasıyla 11 maça çıkan ve 576 dakika süre alan Danimarkalı futbolcu 1 asistlik katkı sağladı. Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jelert için İngiliz kulübünün 8.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sakatlığın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.