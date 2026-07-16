Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki Ayşe Hariş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Ağveren Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki traktörün ön kısmında bulunan Ayşe Hariş'i fark etmeyen sürücü M.H., aracı hareket ettirdi. Traktörün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Hariş, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 7 gün boyunca yaşam mücadelesi veren 4 yaşındaki Ayşe Hariş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.