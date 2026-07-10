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Kaynak: AA

Japonya'da parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, imparatorluk ailesinin üye sayısındaki ciddi düşüşü engellemeyi amaçlayan devrim niteliğindeki yasa tasarısına yeşil ışık yaktı. On yıllardır uygulanan katı sistemin esnetilmesi yönünde atılan bu adım, ülke tarihinde dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

KADIN ÜYELERİN STATÜSÜ KORUNACAK

Kyodo News'ün aktardığı bilgilere göre, mevcut imparatorluk yasaları gereğince kadın aile üyeleri, halktan biriyle evlendiklerinde imparatorluk statülerini tamamen kaybediyordu. Yeni kabul edilen yasa tasarısı ise bu kuralı değiştirerek kadın üyelerin evlilik sonrasında da imparatorluk statüsünü sürdürmesine imkan tanıyor.

EVLAT EDİNME YOLUYLA ÜYE SAYISI ARTIRILACAK

Tasarıda dikkat çeken bir diğer önemli madde ise hanedanın genişletilmesiyle ilgili. Buna göre; imparatorluk ailesinin, eski yan hanedan ailelerinden gelen, baba tarafı imparator soyuna dayanan 15 yaş ve üzeri erkekleri evlat edinmesine izin verilecek.

"KASIMPATI" TAHTI İÇİN YENİ KURALLAR

Yeni yasa tasarısı tahta çıkış kurallarına da ince bir ayar getiriyor:

Evlat edinilen kişilerin doğrudan imparator olması yasaklanacak.

Ancak bu evlat edinilen kişilerin soylarından gelecek erkek çocukların, "Kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtına çıkabilmesinin önü açılacak.

Kritik Tarih 17 Temmuz

Japonya'da sadece baba soyundan gelen erkeklerin tahta çıkabilmesi, hem taht varislerinin hem de aile üyelerinin sayısının her geçen gün kritik seviyede azalmasına yol açıyordu. Temsilciler Meclisi'nin onayından geçen bu tarihi tasarı, nihai kabul için parlamentonun üst kanadı olan Danışman Meclisi’ne gönderildi. Üst meclisin de tasarıyı 17 Temmuz'a kadar onaylaması bekleniyor.