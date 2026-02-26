Çiba’daki bir cenaze evinde başlatılan “tabutta meditasyon” deneyimi, katılımcılara ölüm fikriyle yüzleşerek yaşamı yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.

Yaklaşık 30 dakika süren seanslarda insanlar bir tabutun içine uzanıyor ve rehberli ya da kişisel bir meditasyon süreci yaşıyor. Amaç, ölüm gerçeğini düşünerek zihinsel bir arınma sağlamak ve hayata daha bilinçli bakabilmek.

FARKLI TARZLARA UYGUN TABUTLAR

Uygulama yaygınlaştıkça tasarımlar da çeşitlendi. Özellikle Tokyo merkezli Grave Tokyo, klasik tabut anlayışını değiştirerek renkli ve estetik modeller geliştirdi. Şirket, bu konseptin insanlara ölüm bilinci üzerinden yaşamın değerini hatırlattığını savunuyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR DENEYİM

Seans ücreti yaklaşık 13 dolar. Katılımcılar tabutun kapağının açık ya da kapalı olmasını seçebiliyor. Dileyenler müzik dinleyebiliyor, tavana yansıtılan videoları izleyebiliyor ya da tamamen sessiz bir ortamda kalabiliyor. Deneyim, kişisel tercihlere göre şekilleniyor.

Girişimciler, bu uygulamanın temel amacının insanlara yaşamın kıymetini hatırlatmak olduğunu belirtiyor. Japonya’nın önde gelen gazetelerinden Mainichi’ye konuşan bazı üniversite öğrencileri, deneyimin kendileriyle yüzleşme ve kaygılarını azaltma fırsatı sunduğunu ifade etti. Katılımcılardan bazıları ise ölüm korkularının azaldığını ve yaşama karşı motivasyonlarının arttığını dile getirdi.