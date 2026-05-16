Küresel teknoloji devleri, veri merkezi (data center) yatırımlarında rotayı Türkiye’ye çevirdi. Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, önümüzdeki iki yıl içinde ülkede 14 yeni veri merkezi yatırımının hayata geçirileceğini açıkladı.

Bölgedeki kritik altyapıların fiziki tehdit altında olmasının küresel yatırımcıların stratejilerini değiştirdiğini belirten Olcay Avcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta Doğu’da veri merkezlerinin bombalanması ve füzelerin hedefi haline gelmesi, küresel ölçekte ‘yatırım için doğru lokasyonu mu seçtik?’ sorusunu yüksek sesle gündeme getirdi. Bu ciddi güvenlik endişesi, yatırımların hızla Türkiye ve Avrupa ülkelerine kaymasını sağladı. Bölgedeki durum üzücü olsa da ülkemiz ekonomisi ve sektörel büyüme açısından çok stratejik bir fırsat doğurdu. Şu an önümüzde çok ciddi veri merkezi projeleri bulunuyor."

50 MİLYON DOLARLIK SOĞUTMA PAZARI

Avcı, veri merkezlerinin kesintisiz çalışması için en kritik unsurlardan biri olan iklimlendirme sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye’de planlanan ve inşası devam eden 14 veri merkezi projesinin her birinde, soğutma maliyetlerinin 1 ile 3 milyon avro arasında değiştiğini ifade etti.

DAİKİN TÜRKİYE'DEN 100 MİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIM HAMLESİ

Artan talebi karşılamak adına kapasite artırımına gideceklerini müjdeleyen Avcı, şirketin uzun vadeli hedeflerini paylaştı. "Fusion 30" stratejisi doğrultusunda 2030 yılına kadar AR-GE, teknoloji ve üretim hatlarını güçlendirmek amacıyla 100 milyon dolarlık yeni bir yatırım takvimi hazırladıklarını duyurdu.