Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Sakarya’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentin pek çok noktasında hayatı durma noktasına getirirken taşkın ve sellere yol açtı. İhbarlar üzerine vakit kaybetmeksizin harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, afet bölgesinde adeta zamanla yarıştı.

Suların yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için zorlu arazi koşullarıyla mücadele eden jandarma personeli, can pazarlarının yaşandığı anlarda sergilediği cesaretle takdir topladı. Yağışın ardından taşma noktasına gelen bir derenin üzerinden kurulan makaralı halat sistemi sayesinde bir bebek kurtarıldı.

Arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, hareket kabiliyeti kısıtlı olan yaşlı vatandaşları sırtlarına alarak güvenli araçlara taşıdı. Sadece insanları değil, sel sularına kapılma tehlikesi atlatan ve mahsur kalan can dostları da unutmayan jandarma, çok sayıda hayvanını da son anda kurtardı.