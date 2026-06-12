Kaynak: İHA

Kütahya Ulu Camii’nde gerçekleştirilen programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler rahmet, minnet ve şükranla yad edildi. Programa Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Başkan Kahveci, şehitlerin milletin gönlündeki müstesna yerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini vurgulayarak, şehit emanetlerine sahip çıkmanın ve onların aziz hatıralarını yaşatmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı mevlid programı, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.

Vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden tüm şehitler, programda bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.