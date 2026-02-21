İngiltere Premier Lig’de tarihi bir an yaşandı. Brighton’ın Brentford ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıkan James Milner, 654. Premier Lig maçına çıkarak lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.

BRENTFORD MAÇIYLA GARETH BARRY'İ GEÇTİ

40 yaşındaki deneyimli orta saha, daha önce 653 maçla rekoru elinde bulunduran Gareth Barry ile rekoru paylaşmıştı. Rekoru Aston Villa maçında egale eden Milner Brentford karşılaşmasıyla zirveye tek başına yerleşti.

İLK MAÇINA LEEDS UNITED FORMASIYLA 16 YAŞINDA ÇIKTI

2002 yılında Leeds United formasıyla 16 yaşında Premier Lig’de ilk maçına çıkan Milner; Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool ve son olarak Brighton formaları giydi.

3 KEZ PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Kariyerinde Manchester City ile iki, Liverpool ile bir kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Milner, ayrıca Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Lig Kupası zaferleri de elde etti.

HURZELER: 'MILNER SAHADA VE SAHA DIŞINDA ROL MODEL'

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Milner için “Sahada ve saha dışında rol model” ifadelerini kullanırken, Wayne Rooney de “Bu rekoru sonuna kadar hak etti. Profesyonelliği ve çalışkanlığıyla örnek bir oyuncu” değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLİZ FUTBOL TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Premier Lig’de 40 yaşında hâlâ forma giyen Milner, disiplinli kariyeri ve istikrarıyla İngiliz futbol tarihine adını bir kez daha yazdırdı.